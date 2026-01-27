Pensioni chi rischia di restare senza assegno per mesi dal 2027 | l'allarme della Cgil per 55mila esodati

A partire dal 2027, circa 55.000 esodati potrebbero affrontare periodi senza pensione a causa dell’aumento dei requisiti. La Cgil ha evidenziato il rischio di mesi di attesa per molti pensionandi, sottolineando l’importanza di monitorare le future normative e di valutare eventuali interventi di tutela.

Il sindacato ha calcolato che, con l'aumento dei requisiti per la pensione, dal 2027 circa 55mila persone rischiano di restare senza assegno per un periodo da uno a quattro mesi. Si tratta di chi ha usato strumenti come l'isopensione, i contratti di espansione e i fondi di solidarietà. Pd, M5s e Avs chiedono al governo, con una mozione, di cancellare gli aumenti previsti in manovra.🔗 Leggi su Fanpage.it

Approfondimenti su Pensioni Esodati

Con l’aumento dei requisiti pensionistici legato alla speranza di vita, dal 2027 potrebbero verificarsi circa 55.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Pensioni Esodati

Argomenti discussi: Si rischia di andare in pensione ancora più tardi dal 2029; Pensioni, si rischiano fino a 55 mila nuovi esodati; Pensioni, l’allarme Cgil: rischio di 55mila esodati dal 2027; Pensione di reversibilità, nel 2026 cambiano importi e soglie per l'assegno: chi rischia tagli e riduzioni.

Pensioni, chi rischia di restare senza assegno per mesi dal 2027: l’allarme della Cgil per 55mila esodatiIl sindacato ha calcolato che, con l'aumento dei requisiti per la pensione, dal 2027 circa 55mila persone rischiano di restare senza assegno per un periodo ... fanpage.it

Pensioni, nuova emergenza esodati: migliaia di italiani verso il vuoto contributivoPensioni, l'incubo esodati è tornato: 55mila italiani senza soldi né assegno. Ecco chi rischia il «vuoto» totaleIl nuovo vuoto previdenzialeCentinaia ... assodigitale.it

Allarme pensioni: chi rischia di restare senza reddito dal 2027 - facebook.com facebook

Pensioni, rischio 55mila nuovi esodati con l’aumento dei requisiti dal 2027 ilsole24ore.com/art/pensioni-r… x.com