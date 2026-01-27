Pensioni chi rischia di restare senza assegno per mesi dal 2027 | l’allarme della Cgil per 55mila esodati

Dal 2027, circa 55.000 esodati potrebbero trovarsi senza pensione per diversi mesi, a causa dell'aumento dei requisiti. La Cgil segnala questo rischio e invita a monitorare le future modifiche normative per garantire una tutela adeguata a chi si avvicina alla pensione. È importante rimanere aggiornati sulle eventuali misure di sostegno previste.

Il sindacato ha calcolato che, con l'aumento dei requisiti per la pensione, dal 2027 circa 55mila persone rischiano di restare senza assegno per un periodo da uno a quattro mesi. Si tratta di chi ha usato strumenti come l'isopensione, i contratti di espansione e i fondi di solidarietà. Pd, M5s e Avs chiedono al governo, con una mozione, di cancellare gli aumenti previsti in manovra.🔗 Leggi su Fanpage.it

Con l'aumento dei requisiti pensionistici legato alla speranza di vita, dal 2027 potrebbero verificarsi circa 55.

La questione delle pensioni italiani coinvolge circa 55.

