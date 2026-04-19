Falsi investimenti proposti al telefono doppia denuncia per truffa | nei guai un anconetano

Un uomo di 73 anni proveniente dalla provincia di Ancona è stato denunciato insieme ad altre persone per aver promosso falsi investimenti online attraverso chiamate telefoniche. La truffa ha coinvolto circa 2.000 euro, che sono stati sottratti ai clienti ignari. Le autorità hanno avviato un’indagine per chiarire i dettagli dell’attività fraudolenta e identificare eventuali altre persone coinvolte.

Truffa con falsi investimenti online per quasi 2mila euro. Tra i denunciati anche un 73enne originario della provincia di Ancona. Nei giorni scorsi, i carabinieri della stazione di Aquino, in provincia di Frosinone, hanno segnalato alla Procura di Cassino due persone, rispettivamente di 73 anni.🔗 Leggi su Anconatoday.it Notizie correlate Tentata truffa a nome di Adiconsum, proposti “investimenti ad alto rendimento” anche a BergamoPrima o poi doveva succedere: Adiconsum, suo malgrado, diventa protagonista di una truffa che gira sui social in tutta Italia e inizia a mietere... 'Serbatoio trasparente', pioggia di controlli e sei distributori nei guai nell’AnconetanoAncona, 1 aprile 2026 - Non è solo una questione di centesimi, ma di legalità e rispetto per chi sta al volante. Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Finti investimenti, documenti falsi e guadagni inesistenti: cinque clienti truffati dal private banker per due milioni e mezzo di euro; Truffa: condanna confermata per il promotore. Falsi investimenti proposti via WhatsappCon un messaggio WhatsApp, convincono una 40enne di Treia a effettuare un bonifico bancario di mille euro, prospettandole un investimento con la promessa di un guadagno del 50% sulla somma versata. E ... ilrestodelcarlino.it Investimenti con truffa. Proposto anche un resort . Nei guai falsi promotoriAvevano intascato oltre mezzo milione di euro per un fondo inesistente. Le vittime richiedendo indietro il capitale si sono accorti della messa in scena. Il consistente investimento economico sembrava ... lanazione.it Truffa online con falsi investimenti: una 44enne perde oltre 9.500 euro dopo un annuncio sui social. Denunciate due persone dai carabinieri. Segui il TGparma alle 12:45 e alle 19:25 oppure visita il nostro sito www.12tvparma.it #truffa #mipiace #carabinieri - facebook.com facebook Truffa da 85mila euro con falsi investimenti online: denunciato 43enne Clicca sulla foto per leggere l'articolo x.com