Attenzione alla truffa del codice su WhatsApp: questa tecnica sfrutta la fiducia degli utenti per accedere ai loro account. Non si tratta di un attacco ai sistemi della piattaforma, ma di un tentativo di inganno che mira a manipolare le persone. Conoscere le modalità di questa frode è fondamentale per proteggere i propri dati e mantenere la sicurezza digitale.

La truffa del codice a sei cifre su WhatsApp rappresenta una delle insidie più pericolose del panorama digitale moderno perché non punta a scardinare i sistemi informatici della piattaforma ma mira direttamente alla fiducia e alla psicologia delle persone. Questo attacco si basa su una dinamica di ingegneria sociale estremamente efficace che sfrutta il rapporto di conoscenza tra i contatti per abbassare le difese della vittima. La potenza di questa minaccia risiede nella sua apparente banalità poiché tutto inizia con un semplice messaggio che sembra provenire da un amico o un parente in difficoltà. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Così ti rubano l’account”. WhatsApp, attenzione a questo codice! La truffa svuota il telefono

