Quattro sbarchi con 179 migranti a Lampedusa | giunte anche 2 donne disabili

A Lampedusa sono stati registrati quattro sbarchi che hanno portato complessivamente 179 migranti. Tra loro ci sono anche due donne disabili. Le operazioni di salvataggio sono state effettuate da motovedette appartenenti a Frontex e alla guardia di finanza. Nessuna informazione è stata fornita sui dettagli dei singoli arrivi o sulle modalità di intervento.

Quattro sbarchi, con un totale di 179 migranti, a Lampedusa. Tre natanti sono stati soccorsi dalle motovedette di Frontex e della guardia di finanza. A bordo, 5 tunisini che autofinanziandosi con un gommone di 4 metri hanno fatto la traversata; 26 (7 donne, fra cui 2 disabili, e 1 minore) malesi.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Notizie correlate Migliora il meteo e tornano i migranti: 6 sbarchi con 226 persone a LampedusaFra le persone giunte sulla maggiore delle isole Pelagie nelle ultime ore anche uno che ha necessità di dialisi, 2 diabetici e 6 che hanno la scabbia... Soccorsi e sbarchi sulla terraferma: 11 natanti con 308 migranti a Lampedusa in 36 oreCinque sbarchi, con un totale di 144 migranti, a Lampedusa fra la notte e la prima mattinata.