Soccorsi e sbarchi sulla terraferma | 11 natanti con 308 migranti a Lampedusa in 36 ore

Nelle ultime 36 ore, a Lampedusa sono stati registrati cinque sbarchi che hanno portato sull’isola 144 migranti, mentre altre imbarcazioni sono state soccorse lungo le coste. In totale, sono stati recuperati cinque natanti con a bordo tra i 6 e i 64 persone provenienti da vari paesi, tra cui Bangladesh, Egitto, Siria e Pakistan. Le operazioni di salvataggio sono state condotte dalle motovedette di Capitaneria e Guardia di Finanza.

Cinque sbarchi, con un totale di 144 migranti, a Lampedusa fra la notte e la prima mattinata. A soccorrere barchini e gommoni, con a bordo da 6 a 64 bengalesi, egiziani, siriani e pakistani, sono state le motovedette di Capitaneria e guardia di finanza. A dire delle persone giunte a molo Favarolo. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Migliora il meteo e tornano i migranti: 6 sbarchi con 226 persone a LampedusaFra le persone giunte sulla maggiore delle isole Pelagie nelle ultime ore anche uno che ha necessità di dialisi, 2 diabetici e 6 che hanno la scabbia...