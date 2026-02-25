Migliora il meteo e tornano i migranti | 6 sbarchi con 226 persone a Lampedusa

Fra le persone giunte sulla maggiore delle isole Pelagie nelle ultime ore anche uno che ha necessità di dialisi, 2 diabetici e 6 che hanno la scabbia

In Consiglio ministri il ddl migranti. Notte di sbarchi a Pozzallo e LampedusaQuesta notte, ancora sbarchi a Pozzallo e Lampedusa.

Riprendono gli sbarchi di migranti a Lampedusa: 2 portati al PoliambulatorioQuesta notte a Lampedusa sono arrivati altri 160 migranti su tre barconi.

Meteo, migliora il tempo sull'Italia con ultimi fenomeni

Meteo Roma – Migliora dopo la fase di maltempo: sole e stabilità sul Lazio