Quasi 60mila pernottamenti e 32mila arrivi Campogalliano ai primi posti in Regione per ricettività turistica

Nel 2025, Campogalliano si posiziona tra i primi in provincia di Modena per ricettività turistica, con circa 60.000 pernottamenti e 32.000 arrivi. I dati sono stati diffusi dal Servizio Statistica della Regione Emilia Romagna e confermano la presenza di un settore turistico attivo nella zona. La città si distingue per il numero di presenze straniere e italiane registrate nel corso dell’anno.

Campogalliano ai vertici in provincia di Modena per ricettività turistica. A certificarlo sono i dati forniti dal Servizio Statistica della Regione Emilia Romagna, relativi al 2025. Un’importante conferma per la città della bilancia, tra i dieci principali poli di accoglienza del territorio con.🔗 Leggi su Modenatoday.it Notizie correlate Carnevali storici, pioggia di fondi dalla Regione: quasi 60mila euro per Forlimpopoli e GambettolaLa Giunta stanzia 250mila euro per sostenere le rassegne più iconiche dell'Emilia-Romagna. Sauze d’Oulx vola: record di arrivi e pernottamenti in montagnaLa località piemontese di Sauze d’Oulx ha chiuso la stagione 2025 con numeri straordinari, consolidando il proprio ruolo di pilastro del turismo...