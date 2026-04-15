Sauze d’Oulx vola | record di arrivi e pernottamenti in montagna

Sauze d’Oulx ha concluso la stagione 2025 con un nuovo record di arrivi e pernottamenti, confermandosi come una delle mete più frequente in montagna. La località piemontese ha visto un aumento significativo di visitatori rispetto alle stagioni precedenti, rafforzando la propria posizione nel settore turistico regionale. I dati ufficiali evidenziano un trend positivo che si protrae da diversi mesi, portando a numeri mai raggiunti prima.

La località piemontese di Sauze d’Oulx ha chiuso la stagione 2025 con numeri straordinari, consolidando il proprio ruolo di pilastro del turismo regionale. I dati ufficiali della Regione Piemonte evidenziano una crescita significativa con oltre 18 milioni di presenze totali nel comparto turistico regionale, segnando un incremento del 7,5% rispetto al periodo precedente, mentre gli arrivi sono saliti del 7,1%. Nello specifico, il comune montano ha registrato circa 64mila e 500 arrivi e 256mila e 400 pernottamenti, con una permanenza media dei visitatori pari a 4 notti, posizionandosi così al decimo posto tra i territori comunali della regione per volume di attività.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sauze d’Oulx vola: record di arrivi e pernottamenti in montagna Notizie correlate Leggi anche: Sauze d’Oulx: da emergenza a tradizione, le uova di Pasqua uniscono Leggi anche: Oltre settemila pernottamenti, anno record al Camper Club Mutina