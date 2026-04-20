Quarta Repubblica | ospiti e anticipazioni stasera 20 aprile 2026

Stasera, 20 aprile 2026, su Rete 4 va in onda una nuova puntata di Quarta Repubblica, condotta da Nicola Porro. La trasmissione si occupa di temi di attualità e politica, con ospiti e approfondimenti. La puntata è programmata per essere trasmessa in prima serata, come di consueto, e vede la partecipazione di vari ospiti legati agli argomenti trattati.

Questa sera, lunedì 20 aprile 2026, su Rete 4 torna Quarta Repubblica, la trasmissione di Nicola Porro. Come sempre in studio e in collegamento tanti ospiti, opinionisti, politici e giornalisti per analizzare la situazione attuale, dal punto di vista politico ed economico, ma non solo. Ma quali sono gli ospiti di stasera, 20 aprile 2026, di Quarta Repubblica? Di seguito tutte le anticipazioni. Al centro della puntata, gli scenari internazionali, lo scontro tra Meloni e Trump e gli ultimi aggiornamenti sul conflitto in Iran. Spazio anche a un’intervista a Jordan Bardella, leader del Rassemblement National. Spazio poi a un approfondimento, con documenti inediti, sul caso delle forniture di mascherine durante l’emergenza Covid e, infine, a un’inchiesta sui legami internazionali di Ilaria Salis.🔗 Leggi su Tpi.it

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