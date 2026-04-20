Lunedì 20 aprile, alle 21:33, torna in onda su Retequattro Quarta Repubblica con un approfondimento dedicato ai principali scenari internazionali. Tra i temi trattati ci sono le tensioni tra i leader politici e le questioni legate all'inchiesta sulle mascherine, con un'intervista esclusiva a Jordan Bardella. La puntata si concentrerà su fatti recenti e sviluppi politici di rilievo a livello globale.

Lunedì 20 aprile, Quarta Repubblica torna in prima serata su Retequattro alle 21:33 con una puntata dedicata ai principali scenari internazionali del momento. Nicola Porro condurrà un approfondimento serrato sulle tensioni tra Giorgia Meloni e Donald Trump e sugli ultimi sviluppi del conflitto in Iran, temi che in questo momento tengono banco sia in Italia che in Europa. Tra gli ospiti più attesi della serata c’è Jordan Bardella, leader del Rassemblement National, che rilascerà un’intervista esclusiva al programma. Il giovane politico francese, figura sempre più centrale nella destra europea, esporrà la sua visione sulle sfide globali e sul ruolo che la destra continentale intende giocare in questo contesto geopolitico.🔗 Leggi su Tutto.tv

© Tutto.tv - Jordan Bardella in esclusiva a Quarta Repubblica: le tensioni Meloni-Trump e l’inchiesta sulle mascherine

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