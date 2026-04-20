Dopo circa due mesi dal parto, molte donne continuano a sentirsi stanche e affaticate, nonostante il bambino dorma bene durante la notte. La ripresa fisica può richiedere un tempo variabile, influenzato da diversi fattori come il tipo di parto e le condizioni di salute. La stanchezza persistente è una condizione comune in questo periodo, anche se si sono trascorsi diversi settimane dal parto.

Buongiorno, ho partorito da circa due mesi e mi sento ancora molto stanca, anche se il bambino di notte dorme abbastanza. È normale che il corpo abbia bisogno di tanto tempo per recuperare dopo la gravidanza e il parto? Grazie mille se vorrà rispondermi. Sì, è molto comune sentirsi ancora stanche a due mesi dal parto. Il corpo attraversa un periodo di recupero importante dopo 9 mesi di gravidanza e il parto, e spesso servono diversi mesi per tornare a sentirsi davvero energiche. Soprattutto se stai allattando: l’allattamento al seno richiede infatti molta energia e calorie e può contribuire alla sensazione di affaticamento. L’adattamento alla nuova routine è un altro motivo di stanchezza, infatti anche se il bambino dorme, il corpo resta spesso in uno stato di “attenzione costante”, che può rendere il riposo meno profondo.🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

© Gravidanzaonline.it - “Quanto tempo ci vuole a recuperare le energie dopo il parto?”

Her scumbag husband left a chest at divorce; inside popped a charming demon lord!

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