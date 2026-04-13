Vendere casa a Milano è un record | ecco quanto tempo ci vuole e quanto rendono d' affitto i bilocali

A Milano, i prezzi delle case sono aumentati del 2,2 per cento nel 2025, secondo i dati più recenti. Il tempo medio per vendere un immobile nella città si attesta a 88 giorni, un valore inferiore rispetto ad altre città italiane, anche se leggermente superiore rispetto all’anno precedente. In parallelo, i bilocali in affitto generano un reddito che varia a seconda della zona e delle condizioni dell’appartamento.

A Milano i prezzi delle case sono cresciuti del 2,2 per cento nel 2025, mentre i tempi di vendita si sono attestati a 88 giorni, il dato più basso registrato in Italia nonostante un lieve aumento rispetto all'anno precedente. La città si conferma la più cara per gli affitti, con canoni medi di.🔗 Leggi su Milanotoday.it

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