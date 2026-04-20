Recentemente, l’Inps ha pubblicato una circolare che analizza gli effetti economici del rinvio della pensione. Secondo le simulazioni, posticipare l’uscita dal lavoro potrebbe portare a un aumento di oltre 450 euro al mese sulla busta paga. Questa misura permette ai lavoratori di ricevere un reddito più elevato immediatamente, riducendo al tempo stesso la fretta di lasciare l’impiego. I calcoli si basano su diversi scenari di posticipo pensionistico.

Roma, 20 aprile 2026 – Più soldi subito in busta, meno fretta di lasciare il lavoro. È questa la logica dell’ incentivo al posticipo del pensionamento che l’ Inps ha rimesso a fuoco con la circolare n. 42 del 3 aprile 2026: chi matura i requisiti per la pensione anticipata e decide comunque di restare al lavoro può rinunciare alla quota di contributi IVS a proprio carico, ottenendo quella somma direttamente in retribuzione. E con un vantaggio ulteriore: gli importi corrisposti non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente ai fini fiscali. Chi può usarlo nel 2026. Come si traduce sul cedolino. La regola pratica per stimare il vantaggio.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Quanto guadagno in più se rinvio la pensione? Le simulazioni sulla busta paga: aumenti di oltre 450 euro al mese

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