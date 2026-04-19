Gli aumenti di stipendio in arrivo | come cambia la busta paga e chi ci guadagna le simulazioni

Nelle prossime settimane si prevedono aumenti di stipendio che interesseranno molte buste paga. Il governo ha riaperto il dibattito sul decreto lavoro del primo maggio, con l’intento di ridurre le tasse sul salario. Sono state pubblicate diverse simulazioni per mostrare come cambieranno gli importi netti, specificando chi beneficerà maggiormente di queste modifiche. La revisione fiscale si inserisce in un contesto di interventi volti a migliorare la situazione dei lavoratori.

Il tradizionale decreto lavoro del primo maggio torna al centro dell’agenda del governo con l’obiettivo di alleggerire il peso del fisco sulle buste paga. La linea, almeno per ora, è quella della continuità: niente rivoluzioni, ma una serie di interventi che dovrebbero confermare e ritoccare le.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

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