Recenti studi hanno analizzato il consumo di energia del cervello umano, concentrandosi su come questa possa influenzare diverse condizioni come Parkinson, Alzheimer e altri disturbi psichiatrici. Le ricerche si sono soffermate sulla quantità di energia richiesta dalle attività cerebrali e sui cambiamenti che si verificano in presenza di determinate patologie. La comprensione di questi aspetti apre nuove prospettive per il trattamento e la diagnosi di tali malattie.

Prato, 20 aprile 2026 – Non basta più chiedersi quale area del cervello “si accende” o smette di funzionare. Oggi la domanda è più complessa e apre a scenari molto promettenti: quanta energia consumano le diverse zone del cervello e in che modo dialogano tra loro? Uno studio che vede l’ospedale di Prato in primo piano. È da questo cambio di prospettiva che prende forma una delle più ampie revisioni scientifiche sul tema, pubblicata sulla rivista Neuroscience and Biobehavioral Reviews, che vede tra i protagonisti la Medicina Nucleare dell’ospedale Santo Stefano di Prato, che fa parte dell’ Asl Toscana Centro. Il lavoro ha passato in rassegna 384 studi condotti sull’uomo negli ultimi quarant’anni, coinvolgendo oltre 30 ricercatori di 22 istituzioni in 10 Paesi, tra università e centri di ricerca di primo piano a livello internazionale.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Quanta energia consuma il cervello? Lo studio apre nuovi scenari per Parkinson, Alzheimer e disturbi psichiatrici

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