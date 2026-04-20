Quando Roma divenne capitale della scena internazionale | la storia dimenticata del Teatro Club

Negli anni Sessanta, Roma si affermò come centro importante per il teatro, con la nascita di spazi alternativi e innovativi. Tra questi, il Teatro Club si distinse come un luogo di incontro e sperimentazione. La sua storia, tuttavia, è poco conosciuta e spesso dimenticata. Questo articolo ripercorre le tappe di questa realtà, evidenziando il ruolo che ebbe nell’evoluzione del panorama teatrale romano di quel periodo.

In genere, quando si parla di Roma in relazione alle vicende del nuovo teatro degli anni Sessanta e Settanta, ci si limita a ricordare pigramente il fenomeno delle “cantine romane”, dimenticandosi di citare un’esperienza di ben più ampio respiro, non solo cronologico, e che comunque ebbe inizio molto prima, nel pieno degli anni Cinquanta. Mi riferisco al Teatro Club, animato fra 1957 e 1984 da due figure d’eccezione: Gerardo Guerrieri (1920-1986), regista, traduttore, critico e studioso di teatro, e sua moglie Anne d’Arbeloff (1925-2022), viaggiatrice, giornalista, poetessa, appassionata di teatro e straordinaria organizzatrice. Diversissimi...🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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Arènes, Gladiateurs et Empire Romain : Le retour spectaculaire des Romains – Documentaire - AMP

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