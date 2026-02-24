Teatro | ad Arona va in scena la storia di Bob Dylan quando ancora non era Bob Dylan

L'Accademia dei Folli porta in scena a Arona la storia di un giovane musicista prima di diventare Bob Dylan, per via di un progetto teatrale. La rappresentazione, intitolata

Uno spettacolo-concerto coinvolgente e adatto a tutte le età: per scoprire aneddoti su uno dei miti della musica mondiale, per immergersi nel mondo della musica, per cantare. Biglietti su ciaotickets.com: intero 16 euro; ridotto soci NovaCoop, Feltrinelli e Mondadori 12 euro; ridotto per gruppi (minimo 4 persone) e under 25 10 euro. Questa è la storia di Bob Dylan quando non era Bob Dylan. Quando cioè si chiamava ancora Robert Zimmermann e viveva a Duluth, Minnesota, la Terra dei Giganti, lui che arrivava sì e no al metro e settanta. Allora non aveva scritto nemmeno una filastrocca ma, a sentire lui, da qualche parte le sue canzoni c'erano già, ed erano canzoni folk: doveva solo trovarle.

