Scena Teatro a Teggiano la messa in scena del Compianto della Madonna

Appuntamento con "Il Compianto della Madonna", rappresentazione teatrale diretta da Antonello De Rosa che si terrà venerdì 27 marzo alle ore 18.30 presso la chiesa della Santissima Pietà, situata nel centro storico di Teggiano. La messa in scena, promossa da Scena Teatro, si basa sull'omonima lauda sacra scritta da Jacopone da Todi. L'opera descrive le fasi della crocifissione e della morte di Cristo assumendo la prospettiva della Madonna, esplorando i temi religiosi della sofferenza terrena, della fede e della resurrezione. Il gruppo di interpreti sul palcoscenico è formato dagli allievi dei laboratori di teatro e di danza organizzati nel borgo dalla stessa associazione teatrale. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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