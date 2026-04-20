Dopo i risultati delle ultime partite di campionato, la corsa allo scudetto dell'Inter si è ridotta a una questione di tempi. La squadra ha accumulato abbastanza punti da rendere impossibile il ritorno di altre contendenti, rendendo quindi improbabile che possa perdere la leadership. Con ancora diverse giornate da disputare, la qualificazione matematica alla vittoria del campionato appare ormai vicina.

Il se non è più in discussione da almeno una settimana e a maggior ragione dopo i risultati di questo turno di campionato, adesso è soltanto una questione di quando. Per celebrare la conquista aritmetica dello scudetto, infatti, all'Inter mancano solamente quattro punti, che la squadra di Chivu dovrà conquistare nelle ultime cinque giornate. Determinante la sconfitta del Napoli in casa contro la Lazio, cosa che ha ampliato a 12 punti il distacco dell'Inter dalle sue inseguitrici (la squadra di Conte è stata agganciata anche dal Milan). L'Inter domenica vince lo scudetto se.. I nerazzurri potrebbero addirittura festeggiare il tricolore già domenica prossima, qualora vincessero in trasferta contro il Torino e Milan e Napoli non vincessero rispettivamente contro Juventus (domenica sera) e Cremonese (venerdì).🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Quando l'Inter può vincere lo scudetto

L’Inter rischia veramente di perdere lo scudetto

Notizie correlate

Inter, quando può vincere lo scudetto aritmeticamente? Combinazioni, data e giornataL'Inter è sempre più vicino allo scudetto numero 21 della sua storia e il conto alla rovescia è partito.

Moratti non si abbatte: «Con questo vantaggio l’Inter può vincere tranquillamente lo Scudetto. Vi svelo un retroscena sul Napoli…»di Redazione Inter News 24Moratti, intervistato a Radio Kiss Kiss, ha parlato così dell’Inter e svelato un retroscena su un possibile acquisto del...

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Inter, conto alla rovescia scudetto: ecco quando può arrivare matematicamente; Inter, domenica 26 il primo match point scudetto: le combinazioni e gli scenari; Scudetto Inter: quando può vincerlo, tutte le combinazioni; Inter, quando può vincere lo scudetto aritmeticamente? Combinazioni, data e giornata.

Serie A, ecco quando l’Inter può diventare campione d’Italia: tutte le combinazioniLa squadra di Chivu potrebbe festeggiare il 21° scudetto già nel prossimo turno di campionato: ecco cosa deve succedere per la vittoria ... ilgiornale.it

Scudetto Inter: quando può vincerlo, tutte le combinazioniL’Inter è ormai a un passo dal 21° scudetto. Chivu fa lo stratega, ma i risultati sono a favore e domenica potrebbe già essere il giorno giusto ... corriere.it

Akanji torna sulla scelta di preferire l'Inter al Milan in estate: due derby persi, ma uno Scudetto che si avvicina Ha fatto bene - facebook.com facebook

Trevisani: " #Chivu come Mourinho Mi auguro di no. Juve ad altezza #Inter Non credo che..." x.com