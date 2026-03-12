Durante un’intervista a Radio Kiss Kiss, l’ex presidente dell’Inter ha commentato il vantaggio attuale della squadra e la possibilità di vincere lo Scudetto. Ha inoltre rivelato un dettaglio riguardante un possibile acquisto del Napoli. Le sue dichiarazioni si sono concentrate sui risultati della squadra e su un retroscena legato al mercato. La discussione si è focalizzata su aspetti legati alla stagione in corso.

Inter News 24 Moratti, intervistato a Radio Kiss Kiss, ha parlato così dell’Inter e svelato un retroscena su un possibile acquisto del Napoli. Massimo Moratti, storico ex patron dell’Inter, è tornato a parlare ai microfoni di Radio Kiss Kiss, toccando i temi caldi del calcio italiano e commentando il periodo attuale dei nerazzurri dopo lo scivolone nel derby. Moratti ha espresso la sua opinione sullo stato di forma della squadra, sottolineando la necessità di un cambio di marcia immediato per non compromettere la corsa al titolo. Ecco, di seguito, tutte le sue parole. Sui risultati delle squadre italiane in Champions League: «Non siamo messi benissimo però comunque in questi anni in una maniera o nell’altra si è partecipato alla Champions portando le squadre italiane abbastanza avanti. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Moratti non si abbatte: «Con questo vantaggio l’Inter può vincere tranquillamente lo Scudetto. Vi svelo un retroscena sul Napoli…»

