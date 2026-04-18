Inter quando può vincere lo scudetto aritmeticamente? Combinazioni data e giornata

L'Inter si avvicina a conquistare il suo ventunesimo scudetto e le possibilità di vittoria aritmetica si fanno più concrete. Secondo i calcoli, l'obiettivo può essere raggiunto già in una determinata giornata di campionato, a condizione che i risultati di quelle successive siano favorevoli. La data e la giornata specifica vengono definite in base alle combinazioni di punti e alle partite ancora da giocare.

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