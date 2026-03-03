Il tabellone di singolare maschile dell’ATP Masters 1000 di Indian Wells comprende 96 giocatori. Le 32 teste di serie riceveranno un bye e inizieranno la loro partecipazione al torneo al secondo turno, che si disputerà tra venerdì 6 e sabato 7 marzo. Tra i partecipanti ci sono diversi atleti pronti a scendere in campo per il loro debutto.

Il tabellone di singolare maschile dell’ATP Masters 1000 di Indian Wells è a 96 giocatori: le 32 teste di serie, dunque, avranno un bye all’esordio, ed entreranno in gioco direttamente al secondo turno, previsto tra venerdì 6 e sabato 7 marzo. Con il rilascio del primo ordine di gioco, dovrebbe intuirsi se a giocare sarà prima la parte alta o quella bassa. Jannik Sinner, numero 2 del seeding e del mondo, presidia la parte bassa del main draw, ed attende di conoscere, oltre alla data d’esordio in California, anche il nome dell’avversario, che uscirà dal confronto tra l’ australiano James Duckworth ed un qualificato. Anche l’oceanico, dunque, non conosce chi sarà il rivale nel primo turno: al termine del tabellone delle qualificazioni verranno sorteggiati tutti gli accoppiamenti. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Quando gioca Sinner a Indian Wells? Due ipotesi per il debutto e l’avversario

Indian Wells, il tabellone di Sinner: primo turno e possibili avversariLa nuova stagione entra nel vivo con Indian Wells: il percorso di Jannik Sinner, chi ha pescato e il possibile tabellone Il primo Masters 1000 della...

Indian Wells, il tabellone: Sinner-Musetti in semifinale, Alcaraz trova Djokovic se...Possibile derby in semifinale tra Jannik Sinner e Lorenzo Musetti, Novak Djokovic dalla parte di Carlos Alcaraz.

Contenuti utili per approfondire Indian Wells

Jannik Sinner a Indian Wells, quando gioca: parte la rincorsa al numero 1. Chi sono gli avversari verso la finaleIndian Wells rappresenta uno snodo cruciale nella stagione di Jannik Sinner. Dopo aver saltato l’edizione 2025 per il caso Clostebol e un avvio ... msn.com

Indian Wells, stanotte sorteggio: orario, possibili avversari Sinner e dove vederlo in tvQuando gioca Jannik Sinner? Il tennista azzurro si prepara a tornare in campo nel Masters 1000 di Indian Wells, in programma dal 4 al 15 marzo. Nella notte tra oggi, lunedì 2 marzo, e domani, martedì ... adnkronos.com