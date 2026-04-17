Il forfait di Alcaraz assist per l' allungo di Sinner | Jannik a Roma da n1 e se gioca Madrid

Dopo aver saltato il torneo di Barcellona, lo spagnolo non prenderà parte nemmeno a quello di casa a Madrid a causa di un forfait. Nel frattempo, Sinner ha ottenuto un assist da Alcaraz, che ha fornito un assist durante la partita, consentendo all’italiano di allungare in classifica e di consolidare la posizione di numero uno a Roma. La situazione riguarda il calendario e le partecipazioni dei giocatori nei vari tornei sulla terra battuta.

E ora Jannik può davvero allungare in classifica. L'infortunio di Carlos Alcaraz e la rinuncia al torneo di Madrid danno all'altoatesino la possibilità di dare uno strappo pesante in classifica. Se Sinner, come sembra, dovesse partecipare al 1000 spagnolo (arriverà in città a ore), vincendolo potrebbe arrivare agli Internazionali di Roma e poi al Roland Garros (suo grande obiettivo per il 2026) con un vantaggio notevole su Alcaraz, che potrebbe essere così grande da metterlo in tranquillità anche in vista di Wimbledon e della trasferta estiva negli Stati Uniti. Di sicuro c'è che Sinner arriverà al Foro Italico per il secondo anno di fila da numero uno del mondo, qualsiasi sia la sua decisione per Madrid.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Il forfait di Alcaraz, assist per l'allungo di Sinner: Jannik a Roma da n.1 e se gioca Madrid... Notizie correlate Alcaraz forfait a Madrid, occasione d’oro per Sinner: può allungare in classificaLo spagnolo salta il Masters 1000 per il secondo anno consecutivo: il numero uno del mondo può rafforzare il primato e puntare a un record storico. Alcaraz si ritira da Madrid, Sinner numero 1 almeno fino agli Internazionali di Roma(Adnkronos) – Carlos Alcaraz non parteciperà al Masters 1000 di Madrid e Jannik Sinner sarà numero 1 del mondo fino agli Internazionali d'Italia. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Sinner riconquista la vetta: ecco come può mantenere il numero 1 fino a Wimbledon; Sinner-Alcaraz: la classifica aggiornata e gli scenari futuri per la corsa al numero 1; Alcaraz si ritira da Barcellona: Sinner può arrivare a Roma da N 1; Tennis, Alcaraz si ritira dal 500 di Barcellona per un problema al polso: Sinner rimane numero uno. Il forfait di Alcaraz, assist per l'allungo di Sinner: Jannik a Roma da n.1 e se gioca Madrid...Dopo Barcellona lo spagnolo è stato costretto a rinunciare anche al torneo di casa. L'azzurro quindi potrà conservare il suo vantaggio fino agli Internazionali o scegliere di incrementarlo giocando in ... gazzetta.it Alcaraz rinuncia a Madrid per infortunio: Sinner già certo di arrivare a Roma da n.1 al mondoDopo essersi ritirato a torneo in corso dall'ATP 500 di Barcellona, Carlos Alcaraz ha annunciato che non disputerà il Masters 1000 di Madrid per un ... oasport.it Sinner sarà numero 1 anche a Roma: Alcaraz si ritira da Madrid per infortunio - facebook.com facebook Ranking Atp, #Alcaraz out per infortunio a Madrid: #Sinner a Roma da n°1 in classifica #SkySport #SkyTennis x.com