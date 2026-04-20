Il 5 luglio si terrà a Bologna l’ultima partita della prima fase delle qualificazioni ai Mondiali 2027 di basket. La sfida vedrà gli azzurri di coach Banchi affrontare la squadra della Lituania alla Virtus Arena. La partita rappresenta l’ultimo impegno delle qualificazioni prima di passare alla fase successiva del torneo.

Quest'estate, l'Italia di coach Banchi giocherà a Bologna la seconda partita della finestra di qualificazione al Mondiale 2027 contro la Lituania, il 5 luglio. Gli Azzurri hanno giocato ben 40 volte nel capoluogo emiliano, ma questa sarà la prima volta alla Virtus Arena in fiera. Il primo match sarà invece il 2 luglio, in trasferta contro l'Islanda. In preparazione a queste due sfide, l'Italia ha in programma due amichevoli: il 24 giugno al PalaBigot di Gorizia contro la Croazia (ore 19:30) e il 27 giugno alla Zlatorog Arena di Celje contro la Slovenia (ore 20:00). L'Italia guida attualmente il Gruppo D con un bilancio di tre vittorie e una sola sconfitta, davanti a Lituania e Islanda (entrambe 22) e Gran Bretagna (13).🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Qualificazioni mondiali: Italia, appuntamento a Bologna. Il 5 luglio la sfida con la Lituania

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