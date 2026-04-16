Simone Fontecchio potrebbe non partecipare alle due partite di luglio con la nazionale nelle qualificazioni mondiali di basket. A metà aprile si è conclusa la sua stagione con i Miami Heat, che sono stati eliminati al primo turno del play-in della Eastern Conference dai Charlotte Hornets, escludendolo così dai playoff NBA.

A metà aprile è già finita la stagione di Simone Fontecchio e dei suoi Miami Heat, eliminati al primo turno del play-in della Eastern Conference dagli Charlotte Hornets ed estromessi quindi definitivamente dai playoff NBA. Una cocente delusione per la franchigia della Florida e di conseguenza anche per il cestista di riferimento del basket italiano, che può comunque considerarsi abbastanza soddisfatto sul piano personale per il livello di gioco espresso e per il minutaggio. Il trentenne nativo di Pescara si ritrova adesso nel ruolo di free agent, quindi i prossimi mesi saranno decisivi per il suo futuro nella National Basketball Association....🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Basket, Simone Fontecchio potrebbe saltare il doppio impegno dell’Italia a luglio nelle qualificazioni mondiali

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