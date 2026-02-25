Basket qualificazioni Mondiali basket 2027 | la classifica dell’Italia Doppia sfida spartiacque con la Gran Bretagna

La partita tra Italia e Gran Bretagna ha determinato un pari nel girone D delle qualificazioni ai Mondiali del 2027. La causa è la vittoria di entrambe le squadre nelle rispettive sfide, che lascia la classifica ancora aperta. Le due nazionali si sono affrontate in una doppia sfida decisiva, influenzando direttamente le possibilità di qualificazione. Ora, la situazione rimane in bilico e dipende dai risultati delle prossime partite. La lotta per il passaggio ai Mondiali continua.

Ufficialmente, per la classifica del girone D delle qualificazioni ai Mondiali del 2027, la situazione è totalmente pari. Gran Bretagna, Lituania, Islanda e Italia sono tutte a quota 3 punti, o meglio a una vittoria e una sconfitta (la FIBA da anni assegna due punti per la vittoria e uno per la sconfitta). In termini di “spareggi tecnici”, però, c’è un particolare che fa capire perché l’ordine delle quattro squadre è quello sopracitato. La Gran Bretagna, infatti, ha una differenza canestri positiva di +5, che la pone al primo posto. Poi la Lituania è esattamente a 0 (170 punti fatti e altrettanti subiti), ed è dunque seconda. 🔗 Leggi su Oasport.it

