Durante la trasmissione TennisMania su YouTube di OA Sport, il telecronista e giornalista di Eurosport ha commentato le ultime novità del tennis internazionale, menzionando le dichiarazioni di Sinner riguardo alla sua decisione di concentrarsi sui tornei in Italia. Ha anche fatto riferimento a una possibile notizia su Alcaraz, consigliando di evitare speculazioni e di restare sui fatti certi. La conversazione si è focalizzata sui recenti sviluppi e sulle scelte dei giocatori.

Nel corso della trasmissione TennisMania sul canale Youtube di OA Sport, Dario Puppo (telecronistagiornalista di Eurosport) si è espresso sui contenuti d’attualità del tennis internazionale. Ci sono state critiche sul modo in cui vengono diffuse alcune notizie, soprattutto in relazione alla situazione di Carlos Alcaraz. Il n.2 del mondo, infortunatosi il polso della mano destra, è stato costretto prima a ritirarsi dal torneo di Barcellona e poi a rinunciare al Masters1000 di Madrid. Attorno a queste defezioni si sono costruite varie interpretazioni che Puppo ha giudicato in modo chiari: “ Nel dare le notizie si gioca a bim bum bam. Non c’è una fonte diretta su questo allarmismo dalla Spagna.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Puppo: “Notizie su Alcaraz? Evitare il bim bum bam…Sinner aveva già deciso: guarda in casa propria”

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Temi più discussi: Dario Puppo: Sinner deve fare dei ragionamenti per preservare il fisico. Il vantaggio di età di Alcaraz conta zero; Puppo su Sinner: Match con Zverev non banale: se andassero al terzo…Rendimento sulla terra notevolissimo; Puppo ritorna sul calo fisico di Sinner contro Machac: Non l’ho visto così preoccupato; Monaco: Il fastidio al polso di Alcaraz può avere due chiavi di lettura. Non capisco i giudizi su chi sia meglio tra lui e Sinner.

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