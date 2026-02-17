Pupi Avati | Parlo con i morti li evoco e li sento venire poi la stoccata a Zalone | Guadagnare 70 mln con un film è un altro mestiere rispetto al cinema

Pupi Avati ha dichiarato di parlare con i morti e di sentirli venire, affermazioni che sorprendono e attirano l’attenzione di molti. Avati ha anche criticato il successo di Zalone, sostenendo che guadagnare 70 milioni di euro con un film rappresenta un mestiere diverso rispetto al cinema tradizionale. Il regista bolognese, oggi 87enne, ha condiviso dettagli personali e ha offerto un’analisi diretta del panorama cinematografico attuale, lasciando emergere il suo punto di vista senza filtri.

“Parlo con i morti, li evoco e li sento venire, percepisco una loro vicinanza. Zalone? Fa un altro mestiere. Preparo sempre il discorso per l’Oscar, ma non serve mai”: così Pupi AvatiPupi Avati ha dichiarato di parlare con i morti, di evocarli e di sentire la loro presenza, un’esperienza che descrive come molto reale e vicina.

