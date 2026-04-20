Puntine sulla ciclabile tre casi in poche settimane | danni alle biciclette e pericolo per gli animali
Negli ultimi giorni sono stati segnalati tre incidenti sulla pista ciclabile, con puntine sparse che hanno provocato danni a diverse biciclette e rappresentato un rischio per gli animali che transitano nella zona. Le autorità stanno valutando se si tratti di atti di vandalismo o di semplici scherzi, e le conseguenze di tali azioni sono state finora sottovalutate. La situazione ha generato attenzione tra i residenti e gli utenti della ciclabile.
Potrebbe trattarsi di un atto di vandalismo, così come di uno scherzo di qualche “buontempone”, le cui conseguenze potrebbero essere state sottovalutate. Fatto sta che pochi giorni fa, lungo la ciclabile di Mori-Lago di Garda, qualcuno ha abbandonato alcune puntine da disegno che, accidentalmente.🔗 Leggi su Trentotoday.it
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