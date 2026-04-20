Puntine sulla ciclabile tre casi in poche settimane | danni alle biciclette e pericolo per gli animali

Negli ultimi giorni sono stati segnalati tre incidenti sulla pista ciclabile, con puntine sparse che hanno provocato danni a diverse biciclette e rappresentato un rischio per gli animali che transitano nella zona. Le autorità stanno valutando se si tratti di atti di vandalismo o di semplici scherzi, e le conseguenze di tali azioni sono state finora sottovalutate. La situazione ha generato attenzione tra i residenti e gli utenti della ciclabile.