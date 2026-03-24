Iniziano a essere troppe le batoste. E questo è un segnale preoccupante. Nell’agenda di frasi fatte – nel racconto di questa stagione del Pisa – possiamo iniziare a cancellare la seguente: "Le sconfitte sono arrivate lottando sempre fino all’ultimo". Sì, perché se pur vero che una sconfitta al "Sinigaglia" contro il Como, al momento la squadra più in forma d’Italia, era pronosticabile per il Pisa, un ko per cinque a zero, una lezione di calcio impartita dal settimo minuto e persistita fino al triplice fischio, rappresenta una disfatta che va oltre il divario tecnico tra le due squadre. Come si suol dire in questi casi, il Pisa ha mollato, uscendo mentalmente dal campo ben prima della fine della partita. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Pisa, tre "imbarcate" in poche settimane. Cambiare rotta serve anche al... domani

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