Animali – Pitoni reali morti in un sacco dell’immondizia sulla ciclabile di Laveno Mombello

Un sacco dell’immondizia abbandonato sulla pista ciclabile di Laveno Mombello nascondeva un macabro segreto. Dentro ci sono i corpi di diversi pitoni reali, morti e lasciati lì senza pietà. La scoperta ha sconvolto chi frequenta l’area e solleva molte domande su come vengono trattati questi animali esotici. La polizia ha avviato le indagini per capire chi possa averli detenuti e abbandonati in quel modo.

Laveno Mombello, nel Varesotto, è teatro di un macabro ritrovamento che solleva interrogativi sulla detenzione e il trattamento degli animali esotici: un sacco dell'immondizia contenente i corpi di diversi pitoni reali è stato scoperto lungo la pista ciclabile in zona Molinetto, nei pressi del piazzale del cotonificio Monterosa. L'allarme è scattato giovedì 7 febbraio 2026, ma la scoperta più inquietante è avvenuta solo nelle ore successive, quando la Protezione Civile e la Polizia Locale sono state chiamate a intervenire. Il ritrovamento, che ha immediatamente destato scalpore, non è un episodio isolato, come emerso da una precedente segnalazione di un altro rettile esotico morto, anch'esso privo di microchip, avvenuta pochi giorni prima.

