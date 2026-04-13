Nella partita di Serie D, il Follonica Gavorrano ha pareggiato in casa del Trestina con il risultato di 1-1. La rete del pareggio è arrivata nella ripresa, permettendo alla squadra di ottenere un risultato utile dopo quattro incontri consecutivi senza sconfitte. La sfida si è conclusa con un punto a testa, mantenendo entrambe le squadre in equilibrio in classifica.

Il Follonica Gavorrano aggancia il pari nella ripresa e trova un punto in casa del Trestina (1-1 il finale), portando a quattro i risultati utili consecutivi. Minerari che restano fuori dalla zona playout, complice il pari del Camaiore, e guadagnano un punto sul Ghiviborgo che ora ha solo tre punti in più del team di Brando. Partenza vibrante tra le due squadre. Al 19’ il Trestina va vicinissimo al vantaggio con Priore, che di testa colpisce un palo clamoroso. Due minuti più tardi sfiora invece la traversa Biagetti su calcio d’angolo. Dall’altra parte al 30’ colpisce però il Trestina, con Ferri Marini che approfitta di una palla vagante al limite dell’area e calcia sul primo palo con un rasoterra su cui Tognetti non può nulla.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Serie D. FolloGavo, pari in Umbria. A Trestina un punticino

Punticino Cremonese. Mal di gol grigiorosso. Pari in casa col VeronaPer Cremonese e Verona doveva essere il posticipo del riscatto, ma alla fine a vincere sono solo la noia e la paura.

Scandicci, un pari stretto. A Trestina partita solidaTRESTINA 1 SCANDICCI 1 TRESTINA: Vitali, Ubaldi, Bussotti, De Meio (86’ Sensi), Russo, Lucchese (60’ Ferrarese), Tolomello, Giuliani (72’...