Punta San Giuliano grande partecipazione e affetto in occasione dell' open day

A Punta San Giuliano si è svolto un open day che ha visto un notevole afflusso di visitatori. Le società Canottieri Mestre, Circolo della Vela e Canoa Club hanno organizzato l’evento, attirando molte persone interessate a conoscere le attività offerte. Durante la giornata, si sono susseguite dimostrazioni e momenti di confronto tra gli appassionati e i rappresentanti delle associazioni. La partecipazione è stata molto elevata rispetto alle edizioni precedenti.

Si è registrato un grande afflusso di persone all'open day organizzato a Punta San Giuliano dalle società Canottieri Mestre, Circolo della Vela e Canoa Club. Circa duemila persone si sono presentate all'evento di sabato 18 aprile, centinaia delle quali hanno provato le discipline sportive.🔗 Leggi su Veneziatoday.it Notizie correlate A Castelbuono boom di partecipazione agli open day dell'Asp: fatti oltre 400 screening gratuitiL’open day itinerante della prevenzione dell’Asp di Palermo fa tappa nel fine settimana a Lampedusa con un doppio appuntamento che unisce prevenzione... Alla Giulio Cesare Open day con i radioamatori dell’Era “Grande Salento”BRINDISI - Nella mattinata del 25 gennaio si è conclusa l’ultima delle quattro giornate dedicate all’Open Day della scuola media Giulio Cesare di... Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Canottieri Mestre, preso il vandalo dei raid a Punta San Giuliano; Le Città in Festa: gli appuntamenti dal 17 al 23 aprile; Vandali al Polo nautico di San Giuliano, la refurtiva lanciata in laguna; Sangiuliano City vs Cittadella Vis Modena, il dopo gara di mister Gori, cronaca e tabellino (VIDEO). Punta San Giuliano, il polo nautico: «Chiediamo il barcavelox, un vademecum per navigare, gli scavi nei canali»MESTRE Un varco sull'uscita del canal Salso, un altro all'angolo del seno de la Sepa e, magari, un terzo sul canale di San Secondo, proprio alla fine del tratto dove il limite di velocità è più basso. ilgazzettino.it Canottieri Mestre, preso il vandalo dei raid a Punta San Giuliano - facebook.com facebook