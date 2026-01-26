Alla Giulio Cesare Open day con i radioamatori dell’Era Grande Salento

Il 25 gennaio si è concluso l’Open Day della scuola media Giulio Cesare a Brindisi, giunto alla quarta e ultima giornata. L’evento ha visto la partecipazione dei radioamatori dell’Era “Grande Salento”, offrendo un’opportunità di conoscere l’offerta formativa e le attività scolastiche. Un’occasione importante per studenti e famiglie interessate a scoprire la realtà scolastica locale e le sue iniziative.

BRINDISI - Nella mattinata del 25 gennaio si è conclusa l'ultima delle quattro giornate dedicate all'Open Day della scuola media Giulio Cesare di Brindisi. Oltre a tutti gli altri laboratori da visitare, c'era anche un'aula dedicata ai Radioamatori dell'Era (European radioamateurs association) "Grande Salento" di Brindisi, che ha fatto vedere ai giovani studenti intervenuti, tutta la loro attrezzatura per poter ricevere e trasmettere i segnali dell'etere. Partendo dalle radio C.B. ovvero dalla banda cittadina, meglio conosciute come baracchini per poi passare a quelle apparecchiature più complesse delle radio che trasmettono nelle frequenze in hf- vhf -uhf e shf.

