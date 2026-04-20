Pugnalato nel parcheggio Muore a 25 anni per una lite Tre giovani sotto torchio

Un ragazzo di 25 anni è morto dopo essere stato ferito con un coltello in un parcheggio durante una lite tra amici. L'aggressione, avvenuta sabato sera, è stata causata da un gruppo di giovani, presumibilmente stranieri, che sono fuggiti immediatamente dopo l’accaduto. La polizia sta ora cercando di identificare e rintracciare i coinvolti, mentre le forze dell’ordine stanno ascoltando testimoni e raccogliendo prove sul luogo.

Una vita spezzata a 25 anni. Un sabato sera tra amici, una lite all’apparenza banale, ma conclusa in una violenta aggressione da parte di un gruppetto di altri giovani, quattro o cinque pare stranieri, fuggiti e ora ricercati dalla polizia che indaga per omicidio. Gabriele Vaccaro, 25enne originario di Favara, in provincia di Agrigento, domiciliato a Broni, è morto nella sala operatoria del Policlinico San Matteo di Pavia. Dalla Sicilia si era trasferito da pochi mesi per lavorare in un centro logistico delle Poste a Stradella. La Mobile di Pavia è al lavoro dall’alba di ieri per identificare il gruppo di aggressori e individuare chi ha colpito a morte il 25enne, pare dopo una prima lite fuori da un locale, sembra per una ragazza.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Pugnalato nel parcheggio . Muore a 25 anni per una lite. Tre giovani sotto torchio Notizie correlate Lite nel parcheggio del fast food. Fermati due giovani: erano armatiHanno chiesto ad alcuni ragazzi di avvicinarsi alla loro auto per chiedere informazioni su come trovare un loro conoscente comune. Lo affianca in auto dopo una lite e spara tre colpi, Kevin Muharremi ucciso a 25 anni: arrestato il killer in fugaStava scappando verso Roma l’uomo sospettato dell’omicidio del 25enne Kevin Muharremi all’alba a Montecalvoli, in provincia di Pisa. Contenuti di approfondimento Si parla di: Pugnalato nel parcheggio . Muore a 25 anni per una lite. Tre giovani sotto torchio. Pugnalato nel parcheggio . Muore a 25 anni per una lite. Tre giovani sotto torchioLa rissa scoppiata per una ragazza. Attacco fatale al collo forse con cacciavite. Tra i ragazzi portati in questura nella serata di ieri anche un minorenne. quotidiano.net Va a prendere l'auto nel parcheggio e viene accoltellato: Gabriele muore dissanguato. Tre sospettati in QuesturaLo screzio tra gruppi di giovani, poi la coltellata che risulterà mortale. Gli amici aveva sottostimato la gravità della ferita: quando sono stati chiamati i soccorsi era troppo tardi ... today.it