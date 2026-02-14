Due giovani armati hanno causato scompiglio nel parcheggio di un fast food. Hanno avvicinato alcuni ragazzi, chiedendo indicazioni per trovare un loro conoscente. La scena si è svolta davanti a numerosi clienti, creando confusione e paura tra chi si trovava nel ristorante.

Hanno chiesto ad alcuni ragazzi di avvicinarsi alla loro auto per chiedere informazioni su come trovare un loro conoscente comune. Ma al rifiuto di spostarsi, forse temendo intenzioni non proprio amichevoli, gli occupanti della vettura sono scesi in fretta, rivolgendo minacce chiare ("Vi facciamo a pezzi", "Vi appendiamo") ai loro coetanei che si trovavano a chiacchierare vicino al parcheggio del McDonald’s, alle porte del centro abitato di Correggio. È accaduto mercoledì sera verso le 21. Uno degli aggressori avrebbe inoltre indossato un bracciale metallico come tirapugni, tentando di sferrare alcuni colpi verso le vittime. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Lite nel parcheggio del fast food. Fermati due giovani: erano armati

Un minorenne è stato accoltellato dopo una lite scoppiata tra due ragazzi davanti a un fast food a Salerno.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Lite nel parcheggio del fast food. Fermati due giovani: erano armati; Correggio, lite nel parcheggio del McDonald’s: denunciati; Lite nel parcheggio di un fast food a Correggio, volano minacce di morte: denunciati due giovani; Lite nel parcheggio di un Fast Food a Correggio, sequestrati mazze e tirapugni.

Lite nel parcheggio del fast food. Fermati due giovani: erano armatiI carabinieri hanno sequestrato mazze e tirapugni. Gli aggressori avrebbero minacciato tre coetanei ... msn.com

Ravenna, lite tra famiglie rom degenera nel parcheggio d'un supermercato: alcune persone finiscono in ospedaleRissa tra famiglie rom nel parcheggio di un supermercato a Ravenna: sequestrato un coltello, un uomo indagato per minaccia aggravata. virgilio.it

Una lite scoppiata all’interno di un’auto si è trasformata in un grave episodio di violenza nella tarda serata di ieri a Giugliano, lungo una sosta di parcheggio dell’Asse Mediano. facebook