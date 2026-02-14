Lo affianca in auto dopo una lite e spara tre colpi Kevin Muharremi ucciso a 25 anni | arrestato il killer in fuga

Kevin Muharremi è stato ucciso a colpi d’arma da fuoco durante uno scontro in auto avvenuto a Montecalvoli, in provincia di Pisa, perché l’uomo che lo accompagnava si è messo a sparare dopo una lite. L’auto del sospettato si dirigeva verso Roma, mentre la polizia ha arrestato il responsabile, che era in fuga. Il killer, un uomo di 30 anni, era stato visto poco prima discutere animatamente con Muharremi.

Stava scappando verso Roma l’uomo sospettato dell’omicidio del 25enne Kevin Muharremi all’alba a Montecalvoli, in provincia di Pisa. L’uomo è stato arrestato lungo il tratto aretino dell’autostrada A1 da due pattuglie della sezione di Battifolle della polizia stradale. Si tratta di un cittadino albanese, connazionale della vittima. L’uomo era in fuga a bordo di un suv dopo aver sparato all’alba contro un’auto in via della Repubblica a Montecalvoli, frazione di Santa Maria a Monte, nel pisano. Le indagini sono coordinate dal sostituto procuratore Fabio Pelosi. Chi era Kevin Muharremi. La vittima è Kevin Muharremi, 25 anni, di origine albanese, residente a Fucecchio in provincia di Firenze, dove lavorava in un autolavaggio.🔗 Leggi su Open.online Ragazzo di 25 anni ucciso a Venezia, arrestato il presunto killer: è un vigile. «Tradito da una telefonata durante la fuga» Un giovane di 25 anni è stato trovato morto a Venezia prima di Capodanno. “Arrestato il killer”. Ucciso a colpi di pistola in Italia, la svolta clamorosa dopo 24 anni Questa mattina, a quasi 22 anni dalla scomparsa di Tommaso Gigliola, è stato arrestato l’uomo ritenuto responsabile dell’omicidio. Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: A Landriano lo scippatore colpisce in scooter: affianca una 66enne in bici e le porta via la borsetta; Hyundai raggiunge 5 milioni di auto in Europa: il ruolo chiave dello stabilimento ceco; Dacia Sandero Stepway: a gas è vispa e pure automatica; Volontariato, al via il percorso partecipativo per riscrivere la legge sul Terzo settore. Omicidio nel Pisano, lo affiancano con l'auto e gli sparano: vendetta o regolamento di contiL'uomo, un ventenne albanese, è stato raggiunto da uno o più proiettili mentre si trovava in auto ... msn.com L'uomo, Kevin Muharremi, ventenne albanese, è stato raggiunto da uno o più proiettili mentre si trovava in auto facebook