Puglia | 40 milioni per case e dignità stop al caporalato

La Regione Puglia ha approvato un investimento di circa 40 milioni di euro destinato ai Comuni per interventi di riqualificazione di immobili. L’obiettivo è creare soluzioni abitative dignitose per i lavoratori stranieri regolari. La misura mira anche a contrastare il caporalato, fermando pratiche di sfruttamento e migliorando le condizioni di vita dei lavoratori coinvolti.

La Regione Puglia ha stanziato quasi 40 milioni di euro per finanziare i Comuni impegnati nella riqualificazione di immobili destinati a offrire soluzioni abitative dignitose ai lavoratori stranieri regolari. L’iniziativa, presentata questa mattina in conferenza stampa, mira a contrastare la segregazione sociale e a colpire le basi del caporalato attraverso il miglioramento delle condizioni di vita nelle aree dove la manodopera agricola è più necessaria. L’avviso pubblico, denominato Puglia accogliente, mobilita una cifra pari a 39,6 milioni di euro derivanti dal programma regionale per il periodo 2021-2027. La gestione della misura è affidata alla Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le Migrazioni e Antimafia Sociale.🔗 Leggi su Ameve.eu

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