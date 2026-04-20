Pubblicato l' avviso per individuare i 20 utenti del Centro diurno per persone con demenza | è il primo in Abruzzo

Da ilpescara.it 20 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È stato pubblicato l’avviso per individuare venti utenti del primo Centro diurno dedicato a persone con demenza in regione. La gestione del servizio sarà affidata alla cooperativa sociale I Colori, scelta attraverso una procedura di coprogettazione avviata dal Comune e dalla Asl. La selezione riguarda persone che frequenteranno il nuovo centro, che sarà operativo nelle prossime settimane.

Chi lo gestirà si sa già, è la cooperativa sociale I Colori così come deciso a seguito di una procedura a evidenza pubblica di coprogettazione promossa dal Comunee dalla Asl. Ora, con quello erp individuare l’utenza “viene compiuto un passo concreto per la piena operatività del ‘Centro Diurno a.🔗 Leggi su Ilpescara.it

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