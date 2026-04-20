Pubblicato l' avviso per individuare i 20 utenti del Centro diurno per persone con demenza | è il primo in Abruzzo

È stato pubblicato l’avviso per individuare venti utenti del primo Centro diurno dedicato a persone con demenza in regione. La gestione del servizio sarà affidata alla cooperativa sociale I Colori, scelta attraverso una procedura di coprogettazione avviata dal Comune e dalla Asl. La selezione riguarda persone che frequenteranno il nuovo centro, che sarà operativo nelle prossime settimane.

Chi lo gestirà si sa già, è la cooperativa sociale I Colori così come deciso a seguito di una procedura a evidenza pubblica di coprogettazione promossa dal Comunee dalla Asl. Ora, con quello erp individuare l’utenza “viene compiuto un passo concreto per la piena operatività del ‘Centro Diurno a.🔗 Leggi su Ilpescara.it Notizie correlate Leggi anche: A Brindisi nasce Casa di Gaia: un centro diurno per persone con demenza Nuova linea elettrica a 20 kV per il centro commerciale “Mirò”: pubblicato l’avvisoÈ stato pubblicato l’avviso relativo alla realizzazione di una nuova linea elettrica in media tensione a 20 kV destinata ad alimentare le... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Beni confiscati e inclusione sociale: pubblicato l’Avviso per la co-progettazione e gestione del Centro Antiviolenza regionale di Montepaone; Campi solari, pubblicato l’avviso per i contributi economici alle famiglie; Contributi per sagre, fiere, manifestazioni ed eventi: pubblicato l'avviso pubblico per il II quadrimestre 2026; Maggio in Villa, pubblicato l'avviso per ASD e SSD. Lingue minoritarie, pubblicato l’avviso 2026: oltre 2,6 milioni per i progetti. Domande entro il 30 aprileÈ stato pubblicato l’avviso pubblico per il finanziamento di progetti finalizzati alla valorizzazione delle lingue e delle culture tutelate dalla legge n. 482 del 15 dicembre 1999, relativa alla tutel ... orizzontescuola.it Termovalorizzatore, pubblicato l'avviso pubblico per la progettazione e gestione dell'impiantoProsegue l’iter per la realizzazione del termovalorizzatore in Liguria, con un nuovo passaggio operativo che segna l’ingresso ... telenord.it Il portavoce dello Stato maggiore iraniano, in un messaggio pubblicato su Telegram, ha promesso una risposta imminente contro quello che viene definito “atto di pirateria armata” - facebook.com facebook Se non avete letto #LaVitaSempre di Elena Varvello pubblicato da @GuandaEditore correte in libreria. Un romanzo meraviglioso che ci ricorda di preservare la memoria #Libri a #CasaLettori x.com