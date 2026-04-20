PSG – Lione 1-2 | resoconto risultato e gol mentre i campioni di Francia subiscono il colpo per il titolo

Il Lione ha ottenuto una vittoria per 2-1 contro il Paris Saint-Germain al Parc des Princes. La partita si è conclusa con il Lione in vantaggio, nonostante un tentativo di recupero da parte dei padroni di casa nei minuti finali. La sfida ha visto i giocatori segnare i rispettivi gol, influenzando in modo significativo le aspirazioni di campionato delle due squadre. La vittoria del Lione rappresenta un risultato importante nella corsa al titolo.

2026-04-19 22:52:00 Non si sprecai e polemiche in questi minuti sui social a proposito di quest’ultima news: Il Lione si è assicurato un’impressionante vittoria sul Paris Saint-Germain al Parc des Princes, resistendo per 2-1 nonostante un recupero in ritardo dei padroni di casa. Gli ospiti partono alla grande e in sei minuti passano in vantaggio. Un rapido contropiede ha visto Afonso Moreira balzare sulla sinistra prima di infilare un passaggio preciso sulla traiettoria di Endrick, che ha concluso con sicurezza da posizione angolata portando il Lione in vantaggio. Subito dopo hanno raddoppiato il loro vantaggio con un’altra mossa incisiva. Questa volta Endrick si è trasformato in fornitore, lanciando una prima palla sopra le righe per Moreira, che ha corso chiaro e con calma ha superato il portiere per realizzare il 2-0 in 20 minuti.🔗 Leggi su Justcalcio.com

Notizie correlate

PSG – Liverpool 2-0: resoconto, risultato e gol mentre i detentori sono in forte vantaggio ad Anfield2026-04-08 23:05:00 Fa notizia quanto pubblicato poco fa sul sito 101greatgoals: Il Paris Saint-Germain ha preso il controllo dei quarti di finale di...

Leggi anche: Al-Nassr – Al-Ettifaq 1-0: resoconto, risultato e gol mentre Ronaldo e compagni fanno un passo avanti verso il titolo

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Ligue 1, 30ª giornata: il programma delle gare domenicali; Guida tv domenica 19 aprile: cosa vedere stasera in tv; LIGUE 1 - Il Lione vince 2-1 sul campo del PSG; PSG, bussa il Lione. Endrick spaventa Luis Enrique: Spero che domani non giochi.

PSG shock: il Lione espugna il Parco dei Principi 2-1 e riapre la Ligue 1Diretta PSG-Lione di domenica 19 aprile 2026: Endrick e Moreira firmano il colpo esterno che riapre la Ligue 1. Kvaratskhelia segna nel recupero, Ramos sbaglia un rigore ... calciomagazine.net

Psg-Lione 1-2: video, gol e highlightsIl Paris Saint-Germain cade in casa contro il Lione: finisce 2-1 al Parco dei Principi. Un ko che riapre la corsa al titolo in Ligue 1, con il Lens a un solo punto anche se con una gara in più. Protag ... sport.sky.it

#Psg stanco, il #Lione passa al Parco dei Principi: la Ligue 1 resta aperta x.com

La Ligue 1 è più aperta che mai! Il Psg perde a sorpresa in casa contro il Lione di Paulo Fonseca e scivola a +1 sul Lens che ha ribaltato il Tolosa venerdì. Chi vincerà il campionato francese secondo voi - facebook.com facebook