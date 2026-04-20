Protesta dei tir camionista 55enne investito e ucciso sull'A1 mentre manifesta | incidente a San Nicola la Strada

Da fanpage.it 20 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un camionista di 55 anni è stato investito e ucciso sull'autostrada A1 a San Nicola la Strada, mentre partecipava a una protesta dei tir contro l’aumento dei prezzi del carburante. L’incidente si è verificato durante un corteo di mezzi pesanti che si stava svolgendo lungo l’autostrada. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma l’uomo non è riuscito a essere salvato. La Polizia sta indagando sulle cause dell’incidente.

Incidente sull'autostrada A1 a San Nicola la Strada, camionista 55enne investito mentre partecipa al corteo dei tir contro il caro carburante.🔗 Leggi su Fanpage.it

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