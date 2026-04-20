Protesta dei tir camionista 55enne investito e ucciso sull'A1 mentre manifesta | incidente a San Nicola la Strada

Un camionista di 55 anni è stato investito e ucciso sull'autostrada A1 a San Nicola la Strada, mentre partecipava a una protesta dei tir contro l’aumento dei prezzi del carburante. L’incidente si è verificato durante un corteo di mezzi pesanti che si stava svolgendo lungo l’autostrada. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma l’uomo non è riuscito a essere salvato. La Polizia sta indagando sulle cause dell’incidente.

Incidente sull'autostrada A1 a San Nicola la Strada, camionista 55enne investito mentre partecipa al corteo dei tir contro il caro carburante.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Tragedia a San Nicola La Strada, camionista investito e ucciso durante la protesta dei TirUn camionista di 55 anni è morto dopo essere stato investito da un'auto sull'A1, nel tratto casertano all'altezza dell'area di servizio di San Nicola... Camionista investito e ucciso nel Casertano durante la protesta dei TirTempo di lettura: < 1 minutoUn camionista di 55 anni è morto dopo essere stato investito da un’auto sull’A1, nel tratto casertano all’altezza... Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: LA TRAGEDIA - Camionista investito e ucciso nel Casertano durante la protesta dei Tir; Camionista investito e ucciso nel Casertano durante la protesta dei Tir. Tragedia a San Nicola la Strada, camionista investito e ucciso durante la protesta dei TirUn camionista di 55 anni è morto dopo essere stato investito da un'auto sull'A1, nel tratto casertano all'altezza dell'area ... msn.com Sciopero autotrasportatori, camionista morto investito sull'autostrada A1 vicino Caserta durante la protestaUn camionista è morto investito sull'autostrada A1 vicino Caserta mentre era impegnato nella protesta per lo sciopero degli autotrasportatori. virgilio.it «L’alba di San Nicola» tra misteri e politica ecco il titolo del primo romanzo dell'ex governatore. E intanto si apre il nodo sul ritorno alla toga e le ipotesi per il suo futuro tra Bari, Benevento e Roma - facebook.com facebook