Un uomo di 55 anni, coinvolto in una protesta dei camion per il caro carburante, è stato investito e ucciso mentre si trovava a piedi sull’A1, nel tratto casertano vicino all’area di servizio di San Nicola La Strada. L’incidente è avvenuto durante una manifestazione di autotrasportatori, senza altri dettagli disponibili al momento. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento da parte delle autorità.

Tempo di lettura: < 1 minuto Un camionista di 55 anni è morto dopo essere stato investito da un’auto sull’A1, nel tratto casertano all’altezza dell’area di servizio di San Nicola La Strada, in provincia di Caserta, mentre era a piedi impegnato in una protesta dei camion per il caro carburante. La colonna di mezzi pesanti era ferma sul margine destro della carreggiata autostradale, qualche chilometro prima dello svincolo di Caserta Sud, e il 55enne, residente nel Napoletano, era sulla corsia lasciata libera, impegnato in una sorta di filtraggio dei tir, quando è stato travolto dalla vettura, il cui conducente si è fermato ed è stato denunciato.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Camionista investito e ucciso nel Casertano durante la protesta dei Tir

Notizie correlate

Tragedia a San Nicola La Strada, camionista investito e ucciso durante la protesta dei TirUn camionista di 55 anni è morto dopo essere stato investito da un'auto sull'A1, nel tratto casertano all'altezza dell'area di servizio di San Nicola...

Sciopero autotrasportatori, camionista morto investito sull'autostrada A1 vicino Caserta durante la protestaIn occasione dello sciopero degli autotrasportatori un camionista di 55 anni è morto dopo essere stato investito da un’automobile sull’A1 all’altezza...

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Camionista trovato morto accanto al suo mezzo: la tragedia sull’A21 nella notte; Muore durante lo sciopero in autostrada: autotrasportatore travolto da un auto; Il camion che uccise Valentina Squillace passò col rosso. Autista verso il patteggiamento; Muore durante lo sciopero in autostrada: 55enne napoletano travolto da un'auto.

Camionista investito e ucciso nel Casertano durante la protesta dei TirUn camionista di 55 anni è morto dopo essere stato investito da un'auto sull'A1, nel tratto casertano all'altezza dell'area di servizio di San Nicola La Strada, in provincia di Caserta, mentre era a p ... ansa.it

Muore durante lo sciopero in autostrada: autotrasportatore travolto da un autoL'incidente si è verificato nella zona di Caserta Sud poco prima dello svincolo per l'A30. A perdere la vita un 55enne ... casertanews.it

Tragedia nel Casertano durante la protesta dei Tir: un camionista è morto dopo essere stato investito da un'auto sull'A1 mentre era a piedi impegnato in una protesta dei camion per il caro carburante. Il conducente della vettura si è fermato. Denunciato da Pol - facebook.com facebook