Protesta autotrasporto per il caro-carburanti | camionista investito in autostrada nel casertano morto Coldiretti Puglia | lo sciopero rischia di geneare un effetto valanga

Un incidente in autostrada nel casertano ha causato la morte di un camionista durante una protesta degli autotrasportatori contro il caro carburanti. La manifestazione, promossa anche da Coldiretti Puglia, ha suscitato preoccupazioni per possibili ripercussioni a catena sull’approvvigionamento e sulle attività agricole. La mobilitazione dei tir, iniziata in diverse regioni, mira a evidenziare le difficoltà di settore legate ai prezzi dei carburanti.

Di seguito un comunicato diffuso da Coldiretti Puglia: Lo sciopero dei Tir causato dal caro carburanti rischia di generare un effetto valanga sul settore agroalimentare in Puglia, mettendo a rischio la spesa dei cittadini, con i prodotti deperibili come ortofrutta, funghi e fiori che restano a terra, bloccati lungo la filiera distributiva e destinati, nei casi più critici, a deteriorarsi prima ancora di raggiungere i punti vendita. È quanto evidenzia Coldiretti Puglia nel denunciare il blocco delle consegne dovuto allo stop dell’autotrasporto, con i camionisti che hanno incrociato le braccia e lasciato i mezzi, mettendo in crisi le catene di approvvigionamento, considerando che l’88% delle merci viaggia su gomma per arrivare sugli scaffali.🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Protesta autotrasporto per il caro-carburanti: camionista investito in autostrada nel casertano, morto Coldiretti Puglia: lo sciopero rischia di geneare un effetto valanga Notizie correlate Sciopero autotrasportatori, camionista morto investito sull'autostrada A1 vicino Caserta durante la protestaIn occasione dello sciopero degli autotrasportatori un camionista di 55 anni è morto dopo essere stato investito da un’automobile sull’A1 all’altezza... Camionista investito e ucciso nel Casertano durante la protesta dei TirTempo di lettura: < 1 minutoUn camionista di 55 anni è morto dopo essere stato investito da un’auto sull’A1, nel tratto casertano all’altezza... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Caro carburante, la protesta degli autotrasportatori pugliesi: Se ci fermiamo noi, si spegne il Paese; Protesta degli agricoltori in Puglia: in diecimila a Bari con Coldiretti; Bari, sul lungomare la protesta di agricoltori e allevatori: Costi alle stelle e campagne al collasso FOTO/VIDEO; Bari, scoppia la protesta degli agricoltori. Coldiretti Puglia: Costi alle stelle, campagne al collasso. Protesta autotrasporto per il caro-carburanti: camionista investito in autostrada nel casertano, morto Coldiretti Puglia: lo sciopero rischia di geneare un effetto valangaDi seguito un comunicato diffuso da Coldiretti Puglia: Lo sciopero dei Tir causato dal caro carburanti rischia di generare un effetto valanga sul settore agroalimentare in Puglia, mettendo a rischio ... noinotizie.it Sciopero Tir, in Puglia allarme per cibo e rifornimentiSciopero Tir in Puglia, Coldiretti lancia l’allarme: prodotti freschi bloccati, costi in aumento e rischi per la spesa dei cittadini. pugliapress.org Coldiretti Puglia. . Il vino pugliese vola sui mercati esteri: 242 milioni di euro di export nel 2025 e una crescita che in dieci anni è raddoppiata . A Vinitaly, Coldiretti Puglia ha ribadito però un punto chiave: ora serve strutturare la filiera per trasformare la cres - facebook.com facebook