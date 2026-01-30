Il turismo tra i protagonisti del Libro Bianco Made in Italy 2030 Santanchè | Settore cruciale in un’ottica di strategia industriale

Il turismo torna a essere uno dei pilas della strategia industriale del governo Meloni. Nel Libro Bianco Made in Italy 2030 si sottolinea come aver inserito il settore al centro dell’agenda politica abbia portato risultati positivi. La ministra Santanchè commenta che questa scelta si rivela vincente, confermando l’importanza del settore per il futuro del paese.

“Bene che il Libro Bianco Made in Italy 2030 confermi che l’avere messo il turismo al centro dell’agenda politica del governo Meloni è stata una mossa vincente. Con l’attività di questi tre anni del ministero abbiamo affermato come il turismo italiano sia un comparto fondamentale per la crescita dell’Italia. Abbiamo dato al turismo la dignità di industria ad alto valore aggiunto, economico, identitario e sociale e sviluppato una strategia di lungo periodo in cui il turismo potrà essere organizzato come filiera industriale trattandosi di un comparto fortemente trasversale e che può generare ricchezza su tutti i territori”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

Il Ministero delle imprese e del made in Italy ha presentato al Cnel il Libro Bianco “Made in Italy 2030”.

Durante la terza edizione del Forum internazionale del turismo di Milano, la ministra Daniela Santanché ha espresso orgoglio per il Made in Italy.

