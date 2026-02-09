Milano-Cortina 2026 Rai Sport protesta | ritiro delle firme e sciopero della redazione dopo le gaffe di Petrecca che non commenterà la Cerimonia di Chiusura

La redazione di Rai Sport ha deciso di ritirare le firme e di proclamare uno sciopero, dopo le recenti gaffe di Petrecca. La situazione si è fatta tesa proprio mentre le Olimpiadi Milano-Cortina 2026 sono in pieno svolgimento. La protesta arriva in un momento cruciale, con i giornalisti che non vogliono più collaborare fino a quando le polemiche non si risolvono. Petrecca, che non commenterà più la Cerimonia di Chiusura, ha fatto infuriare i colleghi, spingendoli a una decision

Una crisi senza precedenti sta scuotendo Rai Sport proprio nel momento più delicato: durante lo svolgimento delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026. La redazione sportiva ha ufficialmente dichiarato guerra al proprio direttore, Paolo Petrecca, annunciando il ritiro delle firme da tutti i servizi, collegamenti e telecronache a partire dalle 17 di oggi e fino alla conclusione dei Giochi. La decisione, comunicata attraverso una nota congiunta del comitato e del fiduciario di Rai Sport, rappresenta una protesta clamorosa che mette in imbarazzo l’azienda pubblica durante l’evento sportivo più importante ospitato dall’Italia. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Milano-Cortina 2026, Rai Sport protesta: ritiro delle firme e sciopero della redazione dopo le gaffe di Petrecca (che non commenterà la Cerimonia di Chiusura) Approfondimenti su Milano Cortina2026 Olimpiadi Milano-Cortina 2026, Paolo Petrecca fermato dalla Rai dopo le gaffe: "Non condurrà la cerimonia di chiusura" La Rai ha deciso di fermare Paolo Petrecca, il direttore di Rai Sport, dopo le gaffe durante la cerimonia d'apertura delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Olimpiadi Milano Cortina: i giornalisti di Rai sport ritirano le firme. Protesta contro Petrecca. E a fine Giochi sciopero I giornalisti di Rai Sport hanno deciso di smettere di firmare servizi e collegamenti durante le Olimpiadi di Milano Cortina. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. RAISPORT NEL CAOS: TELECRONACA SHOCK, GIORNALISTI IN RIVOLTA E PETRECCA SOTTO ASSEDIO Ultime notizie su Milano Cortina2026 Argomenti discussi: Olimpiadi Invernali: Milano Cortina 2026 - Diretta gare del 10/02/2026; Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026: italiani in gara oggi, sabato 7 febbraio; Olimpiadi Milano Cortina, dove e quando vedere la Cerimonia di apertura dei Giochi; Milano Cortina 2026, il calendario delle gare e dove vederle in tv. Segui in diretta tutte le gare delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026Il racconto globale dei Giochi Olimpici Invernali Milano-Cortina 2026, curato dalla Rai evento dopo evento, sarà composto da ore di dirette, commenti, approfondimenti e notizie. La squadra di Rai Spor ... rainews.it Olimpiadi Milano Cortina 2026: programma di domani (10 febbraio). Orari, tv, ordine delle gareDomani, martedì 10 febbraio, si assegneranno altre medaglie alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: saranno nove i titoli in palio, ovvero quelli ... oasport.it Milano Cortina, polemica sul caro-biglietti: “Quasi 300 euro e si vede malissimo”. E senza Visa niente bancomat x.com Milano Cortina 2026, quando gareggia la napoletana Giada D’Antonio facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.