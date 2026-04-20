Luigi Canotto, atleta del Perugia, ha dichiarato di essere arrabbiato e di dover continuare a pedalare. Attualmente in fase di recupero, il suo stato non è ancora ottimale per contribuire alla squadra nella prossima partita. L'incontro decisivo è l’ultima gara, che potrebbe determinare la salvezza del club. Canotto ha sottolineato l’importanza di mantenere lo sforzo e la concentrazione in vista di questa sfida.

Luigi Canotto è in ripresa, ma ancora non abbastanza per dare quella spinta in più al Perugia. Servirà nell’ultima gara che dovrà regalare la salvezza. Nel dopogara contro il Campobasso l’allenatore Giovanni Tedesco non si è presentato. Una scelta che potrebbe essere stata decisa dai dirigenti biancorossi. A parlare è stato l’attaccante, che ai microfoni di Umbria Tv, ha spiegato la sconfitta contro il Campobasso: "Un primo tempo un po’ particolare, loro hanno trovato questo gol su un cross, una situazione sul secondo palo, sono stati bravi. Nel secondo tempo, però, si è visto un Perugia vivo che voleva cercare in tutti i modi di portare a casa almeno un pareggio.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Protagonisti. Canotto: "Sono arrabbiatissimo. Dobbiamo solo pedalare»

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