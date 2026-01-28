Calciomercato serie C il Perugia ha scelto Canotto per completare l' attacco | manca solo la firma

Il Perugia ha trovato l’attaccante che cercava. Dopo settimane di trattative, il club ha deciso di puntare su Luigi Canotto, 29 anni, per rinforzare l’attacco. Ora manca solo la firma, e l’affare sarà chiuso. I tifosi aspettano con ansia la comunicazione ufficiale.

L'accordo tra i biancorossi ed il Trapani è stato perfezionato in queste ore e domani, salvo sviluppi ad oggi imprevedibili, sarà ufficializzato e presentato. Può giocare come esterno d'attacco e seconda punta Era lecito aspettarsi che il mercato si tornasse a muovere in questi ultimi giorni e così è stato: il Perugia ha individuato in Luigi Canotto, classe 1994, il giocatore idoneo a completare il reparto d'attacco. Manca soltanto la firma, che dovrebbe arrivare, salvo sviluppi ad oggi non certo preventivabili, tra stasera e domani (si parla di un accordo su base biennale). Pertanto, se tutto andrà bene, l'attaccante nativo di Rossano sarà disponibile per la gara di venerdì contro il Ravenna e domani verrà ufficializzato e presentato alla stampa.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Approfondimenti su Perugia Canotto

Emanuele Torrasi lascia il Perugia e si trasferisce alla Juve Stabia.

San Marino Baseball ha annunciato l’ingaggio di Williams Wong, classe 2005, consolidando la propria strategia di investire sui giovani talenti.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Perugia Canotto

Argomenti discussi: Calciomercato serie C, il Perugia brucia i tempi: Bolsius è ufficialmente suo; Calciomercato serie C, Torrasi lascia il Perugia: ha firmato per la Juve Stabia; Calciomercato Serie C girone B, le ultime trattative al 26 gennaio; Serie C girone A. Calciomercato Triestina, un nuovo arrivo in rosa.

Calciomercato serie C, il Perugia brucia i tempi: Bolsius è ufficialmente suoIl fantasista olandese arriva in biancorosso a titolo definitivo fino al 2027 con rinnovo automatico per un altro anno in base al raggiungimento di determinati risultati. Domani alle 14 la presentazio ... today.it

Calciomercato serie C: Catania, colpo Bruzzaniti! La Salernitana aggiusta la difesa, Picerno e Latina scatenateGli etnei si assicurano il bomber del Picerno, a Salerno due difensori più Carriero dal Trapani impegnato a vendere. Lucani e pontini su di giri ... sport.virgilio.it

Tante novità sul calciomercato della Serie A La Fiorentina pensa a Disasi, la Juve alla caccia di un nuovo attaccante, retroscena sul Verona - facebook.com facebook

#Calciomercato #SerieA: il #Como chiude per #Cuenca, #N'Zola verso il #Sassuolo Le ultime novità di mercato della #SerieA #Torino #Torinofc #Toronews Qui l’articolo completo x.com