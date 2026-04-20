Proposta Avs su affitti brevi Confedilizia | Controproducente all' inizio della stagione turistica

Due rappresentanti di associazioni di proprietari immobiliari hanno espresso forti critiche alla proposta di legge di Avs riguardante la regolamentazione degli affitti brevi. Secondo loro, la proposta risulta controproducente in un periodo che segna l'inizio della stagione turistica. Le affermazioni sono state fatte da un rappresentante di una confederazione nazionale e da un altro di una federazione regionale dedicata alla proprietà edilizia.

Vincenzo Nasini, presidente di Ape Confedilizia Genova e vicepresidente di Confedilizia nazionale, e Paolo Prato, presidente della Federazione ligure della proprietà edilizia, contestano fortemente la proposta di legge di Avs recante: 'Disciplina sperimentale per l'equilibrio tra residenzialità.🔗 Leggi su Genovatoday.it Notizie correlate Scontro sugli affitti brevi, Confedilizia porta in tribunale il Comune di BergamoIl ricorso al Tar di Brescia promosso dall’associazione con Appe e Fiaip Bergamo per annullare il nuovo regolamento: “Andremo fino in fondo”. Affitti brevi, proposta di legge per arginare il fenomenoSarà discusso in consiglio regionale il disegno di legge, presentato venerdì 17 aprile 2026 dalla capogruppo regionale di Alleanza Verdi Sinistra,... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Affitti brevi, i piccoli proprietari e Confedilizia contro la proposta di AVS: Sbagliata e dannosa; Proposta Avs su Affitti Brevi: Nasini e Prato no alle restrizioni. Oggi quasi 40.000 in Liguria. 11.000 a Genova; Proposta Avs su affitti brevi, Confedilizia: Controproducente all'inizio della stagione turistica; Affitti brevi, stretta proposta in Liguria da Avs: più poteri ai Comuni per tutelare la residenzialità. Affitti brevi, Avs presenta una proposta di legge per favorire le locazioni destinate ai residentiCandia: «Abbiamo presentato una proposta che tuteli i residenti nelle zone a forte afflusso di visitatori, senza danneggiare il turismo» ... liguria.bizjournal.it Affitti brevi. Piccoli proprietari: Proposta Avs basata su presupposti sbagliatiForte preoccupazione per una impostazione che rischia di produrre effetti distorsivi sul mercato, il rischio di un aumento della pressione fiscale e l’allontanamento delle soluzioni. Questo in sintesi ... msn.com L’associazione dei piccoli proprietari immobiliari contesta l’impianto della proposta presentata da Avs in Regione e avverte che, senza più tutele per chi affitta in modo tradizionale, sarà difficile aumentare davvero l’offerta abitativa. Nel mirino anche il rischio di - facebook.com facebook Proposta Avs su Affitti Brevi: Nasini e Prato no alle restrizioni. Oggi quasi 40.000 in Liguria. 11.000 a Genova #avs #comunedigenova #confedilizia #liguriaday #regioneliguria x.com