Affitti brevi proposta di legge per arginare il fenomeno
In consiglio regionale si discuterà un disegno di legge presentato recentemente da un rappresentante di un gruppo politico. La proposta mira a dotare i Comuni di strumenti per limitare l'espansione degli alloggi destinati al turismo. La legge intende contrastare il fenomeno degli affitti brevi, con l'obiettivo di incrementare il numero di abitazioni disponibili per uso residenziale. La discussione avverrà nelle prossime settimane.
Sarà discusso in consiglio regionale il disegno di legge, presentato venerdì 17 aprile 2026 dalla capogruppo regionale di Alleanza Verdi Sinistra, Selena Candia, che punta a fornire ai Comuni strumenti per fermare l'espansione degli alloggi a uso turistico con l'obiettivo di aumentare le case a.🔗 Leggi su Genovatoday.it
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